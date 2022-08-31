У Польщі п'яний українець скалічив місцевого хлопця

У Польщі громадянин України отримав 13 років в'язниці за те що скалічив 22-річного поляка.

Українець навмисно збив хлопця і протягнув його понад 30 метрів.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Інцидент стався у місті Щецин ще у 2020 року, але суд виніс вирок українцю лише нещодавно.

Так, наприкінці грудня 2020 року 22-річний громадянин Польщі побачив автомобіль, який їхав з вимкненими фарами та "петляв" під час руху. Хлопець запідозрив, що водій нетверезий, тож поїхав за ним, щоб спробувати затримати.

Біля автозаправки авто зупилилося, тож поляк підійшов до водія і спробував з ним заговорити. Водій, громадянин України, був п'яний. Під час розмови він раптово почав їхати назад, в результаті чого збив громадянина Польщі й протягнув його автівкою понад 30 метрів на швидкості близько 43 км/год.

В результаті хлопець отримав серйозні травми, що призвело до його інвалідності.

Українця звинуватили у нетверезому кермуванні та замаху на вбивство. Прокуратура вимагала для нього 25 років позбавлення волі.

У суді обвинувачений перепросив у батьків потерпілого, але його каяття визнали нещирим. Суд визнав, що водій збив поляка навмисно.

Окружний суд у Щецині засудив громадянина України до 13 років і 2-х місяців позбавлення волі. Також він повинен заплатити 100 тис зл батькам потерпілого. Остані вважають, що покарання для засудженого є занадто м'яким.

Українець ще може оскаржити вирок.

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