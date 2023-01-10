В реке на Закарпатье нашли тело мужчины, пропавшего почти неделю назад

На Закарпатье в реке Тиса нашли тело мужчины. Его искали с 4 января.

Об этом сообщили на Facebook-странице ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что тело нашли местные жители близ Се Вереца Береговского района. Оно было в русле реки Тиса.

"Для проведения поисковых работ привлекли водолазно-спасательное отделение г. Хуст Аварийно-спасательного отряда спецназначения", — говорится в сообщении.

В Закарпатье военнообязанный мужчина пытался незаконно попасть в Румынию. Впрочем, он упал в 10-метровую кручу, когда начал убегать от пограничников, пытавшихся его задержать.

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