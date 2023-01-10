У річці на Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який зник майже тиждень тому

Загиблого знайшли в руслі річки Тиса.
На Закарпатті у річці Тиса знайшли тіло чоловіка. Його шукали від 4 січня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України в Закарпатській області.
Зазначається, що тіло знайшли місцеві жителі поблизу се Вереця Берегівського району. Воно було в руслі річки Тиса.
"Для проведення пошукових робіт залучили водолазно-рятувальне відділення м. Хуст Аварійно-рятувального загону спецпризначення", - йдеться у повідомленні.
На Закарпатті військовозобов'язаний чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. Втімм, він впав у 10-метрову кручу, коли почав втікати від прикордонників, які намагалися його затримати.
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