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У річці на Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який зник майже тиждень тому

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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442
Час на прочитання
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У річці на Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який зник майже тиждень тому

Фото: ДСНС

Загиблого знайшли в руслі річки Тиса.

На Закарпатті у річці Тиса знайшли тіло чоловіка. Його шукали від 4 січня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України в Закарпатській області.

Зазначається, що тіло знайшли місцеві жителі поблизу се Вереця Берегівського району. Воно було в руслі річки Тиса.

"Для проведення пошукових робіт залучили водолазно-рятувальне відділення м. Хуст Аварійно-рятувального загону спецпризначення", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті військовозобов'язаний чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. Втімм, він впав у 10-метрову кручу, коли почав втікати від прикордонників, які намагалися його затримати. 

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Дата публікації
Перегляди
442
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