В "Резерв+" теперь доступна отсрочка от мобилизации: кто может оформить

Эта функция должна облегчить жизнь многим украинцам.
В приложении "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки. Ее тестирование было запущено 4 ноября.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Такое обновление доступно для студентов и людей с инвалидностью. Также оформить отсрочку могут родители многодетных семей.
Для ее оформления нужно войти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ. Также отсрочку можно продлить по истечении текущего срока действия.
Однако пользователи приложения сообщают, что система работает нестабильно, и возникают технические проблемы при подаче заявки.
Вполне возможно, что массовый спрос на новую функцию привел к нагрузке на сервис, из-за чего пользователи сталкиваются с проблемами.
Напомним, что делать, когда человек имеет отсрочку или бронирование, но получил повестку.
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