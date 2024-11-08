В "Резерв+" теперь доступна отсрочка от мобилизации: кто может оформить

Эта функция должна облегчить жизнь многим украинцам.

В приложении "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки. Ее тестирование было запущено 4 ноября.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Такое обновление доступно для студентов и людей с инвалидностью. Также оформить отсрочку могут родители многодетных семей.

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Для ее оформления нужно войти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ. Также отсрочку можно продлить по истечении текущего срока действия.

Однако пользователи приложения сообщают, что система работает нестабильно, и возникают технические проблемы при подаче заявки.

Вполне возможно, что массовый спрос на новую функцию привел к нагрузке на сервис, из-за чего пользователи сталкиваются с проблемами.

Напомним, что делать, когда человек имеет отсрочку или бронирование, но получил повестку.

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