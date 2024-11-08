У "Резерв+" тепер доступна відстрочка від мобілізації: хто може оформити

Ця функція має полегшити життя багатьом українцям.

У додатку “Резерв+” з'явилася функція оформлення відстрочки. Її тестування запустили 4 листопада.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Таке оновлення вже доступне для студентів та людей з інвалідністю. Також оформити відстрочку зможуть батьки багатодітних сімей.

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Для її оформлення потрібно увійти в застосунок, надіслати запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться в електронний військово-обліковий документ. Також відстрочку можна подовжити після закінчення поточного терміну дії.

Проте користувачі застосунку повідомляють, що наразі система працює нестабільно, і виникають технічні проблеми під час подачі заявки.

Цілком можливо, що масовий попит на нову функцію призвів до навантаження на сервіс, через що користувачі стикаються із проблемами.

Нагадаємо, що робити, коли людина має відстрочку або бронювання, але отримала повістку.

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