В Ровно аноним сообщил о взрывчатке в ОВА, школах и торговых центрах

В Ровно через сообщения о заминировании эвакуируют людей и проверяют здания.

Сегодня, 3 января, в Ровно неизвестный сообщил о заминировании школ, торговых центров и здании областной военной администрации.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Фейковые заминирования продолжаются. На этот раз пришло анонимное сообщение о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах, в частности, и в Ровенской ОГА. Враг еще раз нагнетает панику", — сообщил он.

На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания.

Псевдозаминирование

Напомним, накануне, 2 января, неизвестный сообщил о заминировании Львовского городского совета. Из-за этого из мэрии эвакуировали работников. Но впоследствии информация о взрывчатке не подтвердилась.

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