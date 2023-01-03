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В Ровно аноним сообщил о взрывчатке в ОВА, школах и торговых центрах

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
1 мин
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В Ровно аноним сообщил о взрывчатке в ОВА, школах и торговых центрах

Фото: npu.gov.ua

В Ровно через сообщения о заминировании эвакуируют людей и проверяют здания.

Сегодня, 3 января, в Ровно неизвестный сообщил о заминировании школ, торговых центров и здании областной военной администрации.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Фейковые заминирования продолжаются. На этот раз пришло анонимное сообщение о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах, в частности, и в Ровенской ОГА. Враг еще раз нагнетает панику", — сообщил он.

На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания.

Псевдозаминирование

Напомним, накануне, 2 января, неизвестный сообщил о заминировании Львовского городского совета. Из-за этого из мэрии эвакуировали работников. Но впоследствии информация о взрывчатке не подтвердилась.

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Дата публикации
Просмотры
44
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