В ряде областей тревога: Воздушные силы предупреждают о ракете

В понедельник вечером, 18 декабря, во время воздушной тревоги российские оккупанты запустили ракету в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракета в направлении Кривого Рога", — говорится в сообщении.

Тревога на Днепропетровщине началась в 17:50. Мониторинговые каналы и местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Кривом Роге. Официальной информации пока нет.

По состоянию на 18.08 сирены звучали в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областях. Воздушные силы информировали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

"Угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — отмечали в ПС.

Карта тревог вечером 18 декабря.

Как сообщалось, днем 18 декабря в ряде областей также была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом авиационных средств поражения.

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