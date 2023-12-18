У низці областей тривога: Повітряні сили попереджають про ракету

У понеділок ввечері, 18 грудня, під час повітряної тривоги російські окупанти запустили ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракета у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

Тривога на Дніпропетровщині розпочалася о 17:50. Моніторингові канали та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Кривому Розі. Офіційної інформації наразі немає.

Станом на 18:08 сирени лунали у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога", - наголошували у ПС.

Мапа тривог ввечері 18 грудня.

Як повідомлялося, вдень 18 грудня у низці областей також була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження.

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