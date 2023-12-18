“Роблять це краще, ніж чоловіки”: комбат Верес — про жінок на війні

Деяку роботу жінки на війні виконують краще, ніж чоловіки.

Про що саме йдеться, в інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній розповів командир батальйону “К-2” 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес.

Як жінки палять танки

“У мене є дівчата і дівчата дуже круті, але дві з них — це взагалі топ саме в бою. Є дівчата-медики, які роблять свою роботу на передовій, але є дівчата, які йдуть в бій майже кожного дня. Не в штурмові бої, але вони нищать ворога більше, чим, можливо, деякі штурмові підрозділи. Вони палять танки. В кожної на рахунку десь по п'ять-шість танків”, — розповів Кирило Верес.

“У дівчат ваги 45-50 кілограмів. Вони самі прийшли. Одна з них моя родичка. І вона також нищить ворога зі мною. Я на неї сварюсь більше всіх, бо я знаю її потенціал, знаю, що вона може”, — зауважив військовий.

Чому важливо нищити ворога щодня

“Я на роботі люблю, коли викладаються на 120%. Добре, хай не на 120, а на 90. Але не 10. Складно на початку, коли ти набагато сильніший за ворога в деяких речах і ти гарно вмієш робити те, що ти вмієш. Тож просто роби свою роботу, не роби нічого нового, зроби те, що ти вмієш, що в тобі закладене, на що в тебе є м'язова пам'ять. Ворог виїхав — ти його знищив”, — підкреслив він.

Комбат додав, що насправді це важко — кожен день робити одне й те саме. Але якщо сьогодні ворога не нищити, завтра його буде більше, більше і більше, вважає він.

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“Насправді, якщо б кожен підрозділ нищив від 5 до 10 військовослужбовців за день, не втрачаючи своїх людей, то війна, можливо, вже б і закінчилась”, — наголосив Кирило.

Яку роботу жінки виконують краще

Він зауважив, що ніколи не говорив про гендерну рівність: “Я так ніколи не вважав. За особистим бажанням хай дівчата воюють. Я щось не бачив того командира, який сформував би штурмовий взвод жінок і відправив їх на штурм. І я в себе дівчат на штурм не відправляю”.

“Є дуже багато роботи, яку вони зроблять набагато краще, ніж хлопці. Наприклад, вони можуть бути операторами дронів. Дівчата іноді кращі в цьому в 100 разів. Вони педантичніші, точніші, краще виконують вказівки. Але це лише якщо вони тебе люблять і поважають. Бо якщо ні, то це бунт і саботаж. Вони не виконають завдання тільки за однієї умови — якщо це було неможливо. Або землетрус чи щось таке”, — каже комбат.

“Якщо дівчата хочуть ходити на штурм, я не кажу, що це погано. Я кажу, що в нашому підрозділі я вважаю це неправильним. Є набагато краща робота і більш ефективніша”, — додав він.

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