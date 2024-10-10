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В ряде регионов Украины раздались взрывы

В ряде регионов Украины раздались взрывы

Враг не останавливается в своих атаках

Идет беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 10 октября 2024 года в ряде украинских городов раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В частности, взрывы в результате атаки беспилотников прогремели в:

  • Сумщина;

  • Одесщина;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Пригород Харькова.

Напомним, днем 8 октября армия РФ ударила по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным , есть пострадавшие и погибшие.

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