В ряде регионов Украины раздались взрывы

Идет беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 10 октября 2024 года в ряде украинских городов раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В частности, взрывы в результате атаки беспилотников прогремели в:
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Сумщина;
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Одесщина;
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Кременчуг (Полтавщина);
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Пригород Харькова.
Напомним, днем 8 октября армия РФ ударила по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным , есть пострадавшие и погибшие.
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