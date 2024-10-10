Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области раздался взрыв — СМИ

В Одесской области раздался взрыв — СМИ

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 10 октября 2024 года в Одесской области прозвучал взрыв.

На территорию области летела управляемая ракета.

Об этом пишет   Думская

"Взрыв в Одесской области. Летела управляемая ракета", — говорится в сообщении.

Напомним, враг тоже атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.

Читайте также:

Российская ракета попала по иностранному судну

Российская ракета попала по иностранному судну

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация