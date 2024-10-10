В Одесской области раздался взрыв — СМИ

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В ночь на 10 октября 2024 года в Одесской области прозвучал взрыв.
На территорию области летела управляемая ракета.
Об этом пишет Думская
"Взрыв в Одесской области. Летела управляемая ракета", — говорится в сообщении.
Напомним, враг тоже атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.
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