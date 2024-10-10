На Одещині пролунав вибух - ЗМІ

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Вночі проти 10 жовтня 2024 року в Одеській області прозвучав вибух.
На територію області летіла керована ракета.
Про це пише Думська
"Вибух в Одеській області. Летіла керована ракета", - йдеться у повідомлення.
Нагадаємо, ворог теж атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.
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