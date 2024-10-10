На Одещині пролунав вибух - ЗМІ

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Вночі проти 10 жовтня 2024 року в Одеській області прозвучав вибух.

На територію області летіла керована ракета.

Про це пише Думська

"Вибух в Одеській області. Летіла керована ракета", - йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, ворог теж атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.

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