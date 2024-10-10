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У низці регіонів України пролунали вибухи

У низці регіонів України пролунали вибухи

Ворог не зупиняється у своїх атаках

Триває неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 10 жовтня 2024 року у низці українських міст пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Зокрема, вибухи унаслідок атаки безпілотників пролунали у:

  • Сумщина;

  • Одещина;

  • Кременчук (Полтавщина);

  •  Передмістя Харкова. 

Нагадаємо, вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі й загиблі.

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