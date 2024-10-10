У низці регіонів України пролунали вибухи

Триває неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 10 жовтня 2024 року у низці українських міст пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Зокрема, вибухи унаслідок атаки безпілотників пролунали у:
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Сумщина;
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Одещина;
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Кременчук (Полтавщина);
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Передмістя Харкова.
Нагадаємо, вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі й загиблі.
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