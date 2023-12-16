В Сети создают фейковые Telegram-каналы военных: как их распознать

Эти каналы могла создать враждебная разведка.
Сеть продолжают заполнять пропагандистские фейки украинских бригад и батальонав.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Telegram-каналы были созданы россиянами для распространения своих фейков и нарративов. Их цель – дискредитировать как командование бригад или батальонов, так и самих военных"
Обычно такие каналы создает враждебная разведка для сбора информации посредством приема обратной связи.
"Центр призывает не переходить в подобные каналы и доверять только верифицированным источникам информации", — подчеркнули в ЦПИ.
Ранее мы сообщали, что депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить "вторую армию мира " к боям в Карпатах и форсированию рек. Интересно, что такие "гениальные" предложения вызвали смех даже у поддерживающих Россию. В частности, у коллег – Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
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