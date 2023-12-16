Вражеская БМП с десантом на борту эффектно взорвалась на Донбассе (видео)

Кадры были сняты бойцами 47 ОМБр у села Степное.
Вражеская боевая машина пехоты эффектно взорвалась на мини в Донецкой области возле села Степное.
Соответствующее видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
Он отметил, что кадры были сняты бойцами 47 ОМБр возле села Степное Донецкой области.
"Вражеская БМП с десантом на открытой местности была прекрасной целью для украинской артиллерии, но выбрала свой путь самурая – взорваться на мини", — прокомментировал журналист.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала активных боев за Авдеевку Донецкой области российская оккупационная армия потеряла около 13 тыс. солдат.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные добили своих "товарищей", чтобы ограбить.
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