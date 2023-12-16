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Ворожа БМП з десантом на борту ефектно вибухнула на Донбасі (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Ворожа БМП з десантом на борту ефектно вибухнула на Донбасі (відео)

Вибух ворожої БМП

Кадри були зняті бійцями 47 ОМБр біля села Степове.

Ворожа бойова машина піхоти ефектно підірвалась на міні в Донецькій області біля села Степове.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що кадри були зняті бійцями 47 ОМБр біля села Степове, що на Донеччині.

"Ворожа БМП із десантом на відкритій місцевості була чудовою метою для української артилерії, але обрала свій шлях самурая – підірватись на міні", - прокоментував журналіст.

Ворожа БМП вибухнула з десантом на Донбасі

Ворожа БМП вибухнула з десантом на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку активних боїв за Авдіївку Донецької області російська окупаційна армія втратила близько 13 тис. солдатів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові добили своїх "таваріщєй", щоб пограбувати.

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Дата публікації
Перегляди
264
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