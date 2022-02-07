В Сумах пьяная мать "потеряла" ночью ребенка в соседней комнате

На женщину был составлен административный протокол.

В Сумах ночью на спецлинию "102" поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции региона.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ювенальной превенции, а также экипаж патрульной полиции. Прибыв по вызову, правоохранители увидели ужасные условия проживания, а также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения заявительницу. Она рассказала, что между ней и дочерью возник конфликт, после которого девочка ушла из дома.

Полицейские опросили возможных свидетелей, соседей, а также позвонили по телефону родственникам и друзьям пропавшей. Но потом оказалось, что из квартиры 12-летняя сумчанка даже не выходила. Ее нашли сотрудники полиции в соседней комнате.

На женщину был составлен административный протокол.

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