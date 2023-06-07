В Сумской области дрон попал в дом: есть погибшие

В Сумской области, в Юнаковской общине, иранский беспилотник Shahed попал в частный дом. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего два гражданских лица погибли. Один ранен, доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

В ОВА также сообщили, что в течение ночи и утром 7 июня оккупационные войска совершили четыре обстрела приграничья. Зафиксировано 13 взрывов. В частности, Николаевскую общину россияне обстреляли из минометов – было пять взрывов, а в Белопольской – семь взрывов.

Как сообщалось, российская террористическая армия 6 июня вторично обстреляла трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Российские террористы выпустили шесть снарядов по трубопроводу с аммиаком в Купянском районе. Пока ситуация контролируемая.

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