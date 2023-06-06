"Ждут русских?": Зеленский призвал жителей прифронтовых территорий эвакуироваться

Зеленский предупредил, что опасно жить или возвращаться на территории, где до сих пор ведутся боевые действия.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что как государство помогает гражданам, решившим остаться на территориях, где продолжаются боевые действия.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

Зеленский подчеркнул, что власти постоянно призывают жителей прифронтовых территорий эвакуироваться в более безопасные регионы. Внутри перемещенным лицам помогают чем могут, в том числе жильем.

"Люди, выехавшие оттуда, где стреляют, имеют все возможности жить с крышей над головой, в квартире за деньги государства. Это факт. Вторая история, что они возвращаются. Я приводил пример на вопрос об аммиаке – живет 11 семей, они не хотят выезжать. Третий пример: я приезжаю в Бахмут, они сидят на заводе в подвале. Почему? Ждут. Кому? На русских. Я привожу разные примеры", — сказал президент.

Зеленский предупредил, что опасно возвращаться на территории, где до сих пор ведутся боевые действия, или угроза обстрелов из артиллерии.

"Не мы ведем войну. Ты хочешь вернуться на свою родную землю, но не я принес тебе войну. Русские принесли тебе войну. Ты не можешь сейчас вернуться туда, где опасно. Но если ты хочешь – ок, там будут стрелять, потому что идет война и никто не может тебе гарантировать, что завтра они не подорвут дамбу и не будет питьевой воды. Гарантий таких нет, потому что войну ведут российские террористы. Поэтому, если ситуация сложная и опасная", – говорит глава государства.

Президент напомнил, что очень много энергетиков и коммунальщиков отдали свои жизни именно для обеспечения электричеством или водой отказавшихся эвакуироваться жителей.

"Ты уехал и если ты вернулся, то все будут делать, чтобы у тебя была и вода, и электричество. А сколько электриков, помогавших этим людям, погибли. Как было на Донбассе и в том же Бахмуте, когда там семьи не выезжали. Когда они (оккупанты. – Ред.) захватили большую половину города, были бои на железной дороге, там все равно оставалось 33 человека, которые сказали: «"Нет, мы не хотим уезжать. Но, пожалуйста, можно нам воды принести?". И наши ребята приходили, носили им воду, еду. Они все это брали и ждали чего-то другого. Так это справедливо? Мне знается, что нет. Здесь не о чем говорить. Есть зоны., которые должны быть эвакуированы. Люди должны оттуда уехать", – подытожил Зеленский.