Будет ли Украина воевать на территории РФ: что сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский ответил, могут ли украинские войска по возвращении всех наших территорий к границе 1991 года начать боевые действия на территории РФ.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

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"Нет. Стране не нужно воевать. Это нужно чтобы мы с вами говорили и общались с обществом и другими государствами. Украина не воюет с РФ на территории других государств, она воюет с РФ исключительно на собственной территории и деоккупирует исключительно свои земли, на этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ни у кого ничего забирать и не готовы отдавать свое — поэтому и воюем. А если бы были готовы отдавать свое — не воевали бы", — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что подобные методы неприемлемы с точки зрения ЕС и НАТО:

"Мы должны изолировать Россию экономически – да; санкционно – да; чтобы у нее не было возможности атаковать тебя мощным оружием – да; чтобы у тебя были истребители и флот сильнее, чем у них – да. Но отправить свое войско в Россию – это другое. Если ты член НАТО - это невозможно. Тогда нужно не быть членом НАТО и решить по-другому. Нельзя быть в Евросоюзе и в НАТО и так решать вопросы".