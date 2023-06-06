Будет ли Украина воевать на территории РФ: что сказал Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина сражается с РФ исключительно на собственной территории.
Президент Владимир Зеленский ответил, могут ли украинские войска по возвращении всех наших территорий к границе 1991 года начать боевые действия на территории РФ.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.
"Нет. Стране не нужно воевать. Это нужно чтобы мы с вами говорили и общались с обществом и другими государствами. Украина не воюет с РФ на территории других государств, она воюет с РФ исключительно на собственной территории и деоккупирует исключительно свои земли, на этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ни у кого ничего забирать и не готовы отдавать свое — поэтому и воюем. А если бы были готовы отдавать свое — не воевали бы", — пояснил Зеленский.
Президент отметил, что подобные методы неприемлемы с точки зрения ЕС и НАТО:
"Мы должны изолировать Россию экономически – да; санкционно – да; чтобы у нее не было возможности атаковать тебя мощным оружием – да; чтобы у тебя были истребители и флот сильнее, чем у них – да. Но отправить свое войско в Россию – это другое. Если ты член НАТО - это невозможно. Тогда нужно не быть членом НАТО и решить по-другому. Нельзя быть в Евросоюзе и в НАТО и так решать вопросы".
Напомним, в ГУР отметили, что в боях в Белгородской области участвуют исключительно российские граждане.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.
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