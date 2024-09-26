В Сумской области раздалось 149 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (8 взрывов), с использованием FPV дронов (6 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (4 взрыва).
- Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Белопольское общество: осуществлены пуски КАБ (26 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
- Великописаревская община: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).
- Николаевская община: нанесен удар КАБ (2 взрыва).
- Речковское общество: состоялся пуск КАБ (3 взрыва).
- Шалыгинская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов).
- Середино-будская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Сельское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Дружбовская община: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
- Эсманьская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы с использованием FPV дронов (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Новослободская община: враг бил из минометов (8 взрывов), РСЗО (10 взрывов).
- Глуховское общество: нанесены атаки с использованием FPV дрона (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики уготовили по предприятию в Харькове.
Читайте также: