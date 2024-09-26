В Сумской области раздалось 149 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (8 взрывов), с использованием FPV дронов (6 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (4 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Белопольское общество: осуществлены пуски КАБ (26 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).

Великописаревская община: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).

Николаевская община: нанесен удар КАБ (2 взрыва).

Речковское общество: состоялся пуск КАБ (3 взрыва).

Шалыгинская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов).

Середино-будская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Сельское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Дружбовская община: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Эсманьская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы с использованием FPV дронов (8 взрывов).

Зноб-Новгородская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Новослободская община: враг бил из минометов (8 взрывов), РСЗО (10 взрывов).

Глуховское общество: нанесены атаки с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики уготовили по предприятию в Харькове.

Читайте также: