На Сумщині пролунав 149 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів), мінометів (8 вибухів), з використанням FPV дронів (6 вибухів) та скинув з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ (4 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (26 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).

Миколаївська громада: завдано удару КАБ (2 вибухи).

Річківська громада: відбувся пуск КАБ (3 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометні обстріли (12 вибухів).

Середино-Будська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Дружбівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з використанням FPV дронів (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), РСЗВ (10 вибухів).

Глухівська громада: завдано атаки з використанням FPV дрону (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по підприємству в Харкові.

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