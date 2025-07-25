В Тернополе прогремел взрыв в квартире: двое погибших

На месте трагедии / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

Реклама

Сегодня, 25 июля, в Тернополе около 12:00 в многоквартирном доме раздался взрыв. Полиция предварительно сообщает о двух погибших в результате взрыва.

Об этом идет речь в сообщении полиции региона.

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На месте работали спасатели, полиция и медики. Следственная группа при осмотре квартиры обнаружила тела двух человек.

Реклама

Личности погибших уже удалось установить — это 67-летняя женщина и 40-летний мужчина. Предварительно это мать и ее сын.

«Предварительно в доме сдетонировала боевая граната Ф-1», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Днепре в одной из квартир произошел мощный взрыв. Как выяснилось, в помещении сдетонировала граната, которая была в руках одного из мужчин. В результате пострадали три человека, один из них — 46-летний мужчина — впоследствии скончался в больнице.

Реклама