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У Тернополі прогримів вибух у квартирі: двоє загиблих
Під час вибуху загинули чоловік та жінка. Поліція каже, що у помешканні здетонувала бойова граната.
Сьогодні, 25 липня, у Тернополі близько 12:00 в багатоквартирному будинку пролунав вибух. Поліція попередньо повідомляє про двох загиблих внаслідок вибуху.
Про це йдеться у повідомленні поліції регіону.
Вибух стався у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Слідча група під час огляду квартири виявила тіла двох людей.
Особи загиблих вже вдалося встановити — це 67-річна жінка та 40-річний чоловік. Попередньо, це матір та її син.
«Попередньо в помешканні здетонувала бойова граната Ф-1», — зазначили у відомстві.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Дніпрі в одній із квартир стався потужний вибух. Як з’ясувалося, у приміщенні здетонувала граната, яка була у руках одного з чоловіків. У результаті постраждали троє людей, один із них — 46-річний чоловік — згодом помер у лікарні.