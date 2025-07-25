У Тернополі прогримів вибух у квартирі: двоє загиблих

На місці трагедії / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

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Сьогодні, 25 липня, у Тернополі близько 12:00 в багатоквартирному будинку пролунав вибух. Поліція попередньо повідомляє про двох загиблих внаслідок вибуху.

Про це йдеться у повідомленні поліції регіону.

Вибух стався у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Слідча група під час огляду квартири виявила тіла двох людей.

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Особи загиблих вже вдалося встановити — це 67-річна жінка та 40-річний чоловік. Попередньо, це матір та її син.

«Попередньо в помешканні здетонувала бойова граната Ф-1», — зазначили у відомстві.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Дніпрі в одній із квартир стався потужний вибух. Як з’ясувалося, у приміщенні здетонувала граната, яка була у руках одного з чоловіків. У результаті постраждали троє людей, один із них — 46-річний чоловік — згодом помер у лікарні.

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