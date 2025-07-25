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Чоловік приніс у жертву свого 6-річного племінника: причина шокує
В Індії чоловік вирішив звернутися до чаклуна, бо від нього пішла дружина. Той наказав принести у жертву дитину.
В Індії чоловік захотів повернути дружину, яка кинула його, і влаштував ритуал з жертвопринесенням. Він вибрав свого 6-річного племінника.
Про це випадок пише Indian Express.
38-річний Маной Праджапат звернувся до чаклуна на ім’я Суніл з надією «отримати контроль» над дружиною.
Чаклун заявив, що чоловік повинен принести в жертву свого племінника.
Для ритуалу чоловікові потрібно було опівночі видобути кров і серце дитини, а також 12 тисяч рупій. Праджапат послухав чаклуна і розправився із шестирічним племінником, а потім спробував приховати злочин.
За інформацією поліції, дружина пішла від Праджапата через його пристрасть до наркотиків.
«Він хотів повернути її за допомогою ритуалу», — пояснив старший офіцер Махавір Сінгх.
Тіло дитини виявили у занедбаному будинку після тривалих пошуків. І Праджапата, і чаклуна затримали.
Раніше повідомлялося, що дослідники виявили докази небаченого раніше ритуального жертвоприношення в культурі моче, що існувала на північному узбережжі Перу між 300 і 950 роками нашої ери.