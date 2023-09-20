В Тернополе второй раз за 10 дней возник масштабный пожар на предприятии

Рядом с местом пожара находились три кислородных баллона, что может свидетельствовать о проведении работ, связанных со сваркой.

В среду, 20 сентября, на заводе по производству пенопласта компании Penoboard в Тернополе второй раз за десять дней произошел масштабный пожар.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

На месте происшествия спасатели обнаружили возгорание пенопласта и сырья для его изготовления на площади 400 кв. м. Они предотвратили распространение огня на близлежащие сооружения и территории и оперативно потушили пожар. К спасательным работам были привлечены 3 единицы техники и 9 пожарных.

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"Рядом с местом пожара находились три кислородных баллона, что может свидетельствовать о проведении работ, связанных со сваркой или другими огневыми процедурами", – намекнули в ГСЧС на вероятную причину возгорания.

В сообщении отметили, что всего 10 дней назад, 10 сентября, на этом же предприятии огонь уничтожил более 9000 кв. м. производственных помещений, а также продукцию.

Компания Penoboard, заводы которой расположены в двух городах Украины – Херсоне и Тернополе, производит, в частности, теплоизоляционный материал, поставляя его не только во все области Украины, но и за границу — в Молдову, Польшу, Румынию, Венгрию.

Напомним, 10 сентября в Тернополе на улице Микулинецкой произошел пожар на предприятии по производству пенопласта. Огонь охватил 9 тысяч квадратных метров.

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