В Украине начнут массово проверять переселенцев: что произошло

Переселенцы должны информировать об изменении места пребывания или о возвращении в места постоянного проживания.

ВПЛ будут проверены по месту их регистрации и в случае их отсутствия соцвыплаты будут прекращены.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.

Проверки обусловлены большим количеством обращений о том, что часть переселенцев не находится по месту фактической регистрации.

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"Мы внедряем систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", — пояснил Музыченко.

Заместитель председателя Минсоцполитики напомнил, что законодательством предусмотрено, что внутренне перемещенные лица должны информировать соответствующие органы об изменении места пребывания или о возвращении в места постоянного проживания.

Также статус ВПЛ теряют лица, перемещающиеся за границу.

Выплаты ВПЛ

В результате полномасштабного вторжения РФ правительство Украины совместно с рядом международных организаций запустило несколько программ для помощи внутренне перемещенным и пострадавшим. Программы направлены на поддержку украинцев, чтобы они смогли удовлетворить свои потребности. Это, в частности, и выплаты ВПЛ. К слову, ранее правительство внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ.

Согласно обновлению, предоставить убежище для ВПЛ теперь может любой гражданин без возрастных ограничений, расширен перечень лиц, которые смогут получить компенсацию. Кроме того, введена информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации.

Напомним, некоторые украинцы со статусом внутриперемещенных лиц могут получить 20 тысяч гривен финансовой помощи. Как подать заявление читайте в материале ТСН.ua.

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