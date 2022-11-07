В Україні почнуть масово перевіряти переселенців: що сталося

Переселенці повинні інформувати про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і у разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.

Перевірки зумовлені великою кількістю звернень про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації.

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"Ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - пояснив Музиченко.

Заступник голови Мінсоцполітики нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

Виплати ВПО

У результаті повномасштабного вторгнення РФ уряд України спільно з низкою міжнародних організацій запустив декілька програм для допомоги внутрішньо переміщеним і постраждалим особам. Програми спрямовані на підтримку українців, щоб вони змогли задовольнити свої основні потреби. Це зокрема, і виплати ВПО. До слова, раніше уряд вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.

Згідно із оновленням, надати прихисток для ВПО тепер може будь-який громадянин без вікових обмежень, розширено перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію. Крім того, запроваджено інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Нагадаємо, деякі українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати 20 тисяч гривень фінансової допомоги. Як подати заяву, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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