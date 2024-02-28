В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

По сообщению Воздушных сил, одна из ракет летела на Полтавщину.
Вечером 28 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В шести областях, в том числе в столице Украины, звучали сирены, извещая об угрозе воздушного удара.
В Воздушных силах о ракетной опасности предупредили жителей Киевской области.
Кроме того, по сообщению Воздушных сил, одна из ракет летела на Полтавскую область.
Сирены также предупреждали об опасности жителей Харьковской, Сумской и Черкасской областей.
Напомним, в среду, 28 февраля, во время тревоги Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.
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