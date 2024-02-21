Российские дроны атаковали жилой сектор Доброполье: есть раненые

В ночь на 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотниками Shahed по городу Доброполье Донецкой области. Российские дроны ударили по жилому сектору.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

"В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, проживавшие в одном из домов", — говорится в сообщении.

Медики предоставили пострадавшим помощь на месте. но старейшую женщину госпитализировали в больницу. Кроме того, обломками повреждены автомобили.

Атака на Доброполье. Фото: Донецкая прокуратура.

Как сообщалось, за прошедшие сутки россияне убили жителя Донетчины - жителя села Константиновка. Кроме того, еще восемь человек в области получили ранения.

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