В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

За повідомленням Повітряних сил, одна з ракет рухається на Полтавщину.

Увечері 28 лютого в Україні оголосили масштабна повітряна тривога. У шести областях, зокрема в столиці України, лунали сирени, сповіщаючи про загрозу повітряного удару.

У Повітряних силах про ракетну небезпеку попередили мешканців Київської області.

Окрім того, за повідомленням Повітряних сил, одна з ракет рухалася на Полтавщину.

Сирени також попереджали про небезпеку жителів Харківської, Сумської та Черкаської областей.

Нагадаємо, у середу, 28 лютого, під час тривоги Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.

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