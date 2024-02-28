В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

За повідомленням Повітряних сил, одна з ракет рухається на Полтавщину.
Увечері 28 лютого в Україні оголосили масштабна повітряна тривога. У шести областях, зокрема в столиці України, лунали сирени, сповіщаючи про загрозу повітряного удару.
У Повітряних силах про ракетну небезпеку попередили мешканців Київської області.
Окрім того, за повідомленням Повітряних сил, одна з ракет рухалася на Полтавщину.
Сирени також попереджали про небезпеку жителів Харківської, Сумської та Черкаської областей.
Нагадаємо, у середу, 28 лютого, під час тривоги Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.
Читайте також: