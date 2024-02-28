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Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ: де небезпека

Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ: де небезпека

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Оголошено тривогу на Харківщині.

У середу, 28 лютого, під час тривоги Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні. 

Станом на 13:31 повітряна тривога оголошена лише в Харківській області. Сирени лунають в регіоні від 13:20. Крім того, повідомляється про ракетну небезпеку для регіону.

Нагадаємо, вночі проти 28 лютого РФ атакувала безпілотниками південь країни. Десять ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину.

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