Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ: де небезпека

Оголошено тривогу на Харківщині.
У середу, 28 лютого, під час тривоги Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13:31 повітряна тривога оголошена лише в Харківській області. Сирени лунають в регіоні від 13:20. Крім того, повідомляється про ракетну небезпеку для регіону.
Нагадаємо, вночі проти 28 лютого РФ атакувала безпілотниками південь країни. Десять ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину.
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