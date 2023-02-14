В Украине сообщили о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ

Начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны. Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ от 2021 года по настоящее время лично планирует и непосредственно отдает приказы подчиненным о применении и оперативном управлении войсками РФ во время подготовки и осуществления широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Подозреваемый контролирует исполнение приказов по захвату территорий Украины, а также организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в составе которых есть другие войска, военные формирования и органы.



"Действия подозреваемого привели к тяжелым последствиям – гибели гражданских граждан, в том числе детей, получение ими телесных повреждений, уничтожение зданий, имущества и инфраструктуры", — говорится в сообщении.



Кроме того, 25 марта 2022 года он принял участие в заседании, которое транслировалось на российских телевизионных каналах, где публично оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщили в СБУ, в ходе следствия были собраны доказательства участия первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в осуществлении вооруженной агрессии. Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:



▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).



Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, в Украине объявили о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

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