В Украине теперь можно одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт

В Украине теперь можно одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт

С 23 мая в Украине заработала услуга упрощенного оформления документов.

В Украине заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Об этом сообщает МВД Украины.

Основания для получения услуги — оформление ID-карты впервые в 14 лет и в дальнейшем в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.

Стоимость услуги упрощенного оформления документов составляет 1105 грн (за стандартный срок изготовления документов в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (за срочное оформление в течение 7 рабочих дней).

Если ID-карту в 14 лет оформляют впервые, оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

Напомним, в ГМС разъяснили, как получить загранпаспорт в другом городе, у которого истекает срок действия.

Читайте также: