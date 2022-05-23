В Украине теперь можно одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт

С 23 мая в Украине заработала услуга упрощенного оформления документов.
В Украине заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
Об этом сообщает МВД Украины.
Основания для получения услуги — оформление ID-карты впервые в 14 лет и в дальнейшем в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
Стоимость услуги упрощенного оформления документов составляет 1105 грн (за стандартный срок изготовления документов в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (за срочное оформление в течение 7 рабочих дней).
Если ID-карту в 14 лет оформляют впервые, оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.
Напомним, в ГМС разъяснили, как получить загранпаспорт в другом городе, у которого истекает срок действия.
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