В мае ГБР открыло 86 дел в отношении предателей и коллаборантов

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
С начала мая Государственное бюро расследований начало 86 производств касательно предателей и коллаборантов.
Всего с начала войны работниками ГБР уже зарегистрировано более 420 уголовных производств за государственную измену и коллаборационизм.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Каждый подобный факт тщательно отрабатывается, все коллаборанты будут привлечены к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
В мае за госизмену уже открыто 62 уголовных производства, в 29 производствах фигурантам сообщено о подозрении.
За коллаборационную деятельность возбуждено 21 производство, а двум коллаборантам сообщено о подозрении.
Начаты производства и в отношении 3 пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ).
Напомним, власти Мариуполя обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город.
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