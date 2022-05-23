У травні ДБР відкрило 86 справ щодо зрадників і колаборантів

У травні ДБР відкрило 86 справ щодо зрадників і колаборантів

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

​​З початку травня Державне бюро розслідувань розпочало 86 проваджень щодо зрадників та колаборантів.

Всього від початку війни працівниками ДБР вже зареєстровано понад 420 кримінальних проваджень за державну зраду та колабораціонізм.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У травні за держзраду вже відкрито 62 кримінальні провадження, у 29 провадженнях фігурантам повідомлено про підозру.

За колабораційну діяльність порушено 21 провадження, а двом колаборантам повідомлено про підозру.

Розпочаті провадження і щодо 3 пособників державі-агресорці (ст. 111-2 ККУ).

Нагадаємо, влада Маріуполя оприлюднила імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто.

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