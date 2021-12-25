В Украине запустили производство беспилотников Bayraktar — Ермак

По словам Ермака, у Украины есть "огромная программа военной помощи от Запада".

В Украине запустили производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 24 декабря, сообщил в интервью изданию "Фокус".

По его словам, правительство расширяет сотрудничество с Турцией, которая отправила в Украину первые Bayraktar TB2 в июле этого года.

"Сейчас запущено их производство уже в Украине, – рассказал он. – Когда говорят, что это "турецкие" Bayraktar – да, мы их получили из Турции, но важно указать, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране".

В целом, по словам политика, у Киева "огромная программа военной помощи от Запада". Так, Великобритания участвует в строительстве флота.

"С этой страной мы реализуем проект развития наших военно-морских сил на 1,7 млрд фунтов стерлингов, – заметил Ермак и продолжил, – С Францией размер общих программ достигает 1,3 млрд евро".

Глава ОП также напомнил о получении из США ракет Javelin и другой военной техники.

"Американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию", — подчеркнул он, добавив, что с Украиной сегодня "действительно сотрудничают как со стратегическим партнером".

Ранее Defense Express информировал, что турецкая компания Baykar Defence построит в Украине центр тестирования, обучения и технического обслуживания Bayraktar TB2, а также предприятие по исследованию, модернизации и производству беспилотников.

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