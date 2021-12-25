В Україні запустили виробництво безпілотників Bayraktar - Єрмак

За словами Єрмака, Україна має "величезну програму військової допомоги від Заходу".

В Україні запустили виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 24 грудня, повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, уряд розширює співпрацю з Туреччиною, яка відправила до України перші Bayraktar TB2 у липні цього року.

"Зараз запущено їхнє виробництво вже в Україні, - розповів він. - Коли кажуть, що це "турецькі" Bayraktar - так, ми їх отримали з Туреччини, але важливо вказати, що двигуни для цих безпілотників виробляються в нашій країні".

Загалом, за словами політика, Київ має "величезну програму військової допомоги від Заходу". Так, Велика Британія бере участь у будівництві флоту.

"З цією країною ми реалізовуємо проєкт розвитку наших військово-морських сил на 1,7 млрд фунтів стерлінгів, - зауважив Єрмак і продовжив, - З Францією розмір спільних програм сягає 1,3 млрд євро".

Очільник ОП також нагадав про отримання зі США ракет Javelin та іншої військової техніки.

"Американський президент сказав, що вони нададуть усю необхідну військову допомогу, щоб Україна могла відбити будь-яку атаку на її територію", - підкреслив він, додавши, що з Україною сьогодні "дійсно співпрацюють як зі стратегічним партнером".

Раніше Defense Express інформував, що турецька компанія Baykar Defence побудує в Україні центр з тестування, навчання та технічного обслуговування Bayraktar TB2, а також підприємство з дослідження, модернізації та виробництва безпілотників.

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