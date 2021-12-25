У Великій Британії чоловік викрав з дитячої лікарні 100 iPad

У Великій Британії чоловік викрав з дитячої лікарні 100 iPad

iPad придбали як подарунки для хворих дітей та їхніх сімей.

У Великій Британії заарештували чоловіка, підозрюваного у крадіжці сотні планшетів iPad з дитячої лікарні Alder Hey в Ліверпулі.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що пристрої вартістю 70 тисяч фунтів стерлінгів (93,7 тис. доларів) зникли з вуличної скриньки 19 листопада.

Поліція Мерсісайда, яка переглядала камери відеоспостереження та допитувала свідків, встановила, що минулого місяця підозрюваний у крадіжці зі зломом продав 40 iPad у магазин у Ліверпулі.

54-річного чоловіка з Хейлвуда заарештували в четвер, 23 грудня. Він залишається під вартою.

"Ці iPad були куплені як подарунки для хворих дітей та їхніх сімей у дитячій лікарні Alder Hey. Завдяки наполегливій праці наших офіцерів, напередодні Різдва ми зробили арешт", - розповів інспектор поліції Мерсісайда Стівен О'Ніл.

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