В Великобритании мужчина украл из детской больницы 100 iPad

В Великобритании мужчина украл из детской больницы 100 iPad

iPad приобрели в качестве подарков для больных детей и их семей.

В Великобритании арестовали мужчину, подозреваемого в краже сотни планшетов iPad из детской больницы Alder Hey в Ливерпуле.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что устройства стоимостью 70 тысяч фунтов стерлингов (93,7 тыс. долларов) исчезли из уличного ящика 19 ноября.

Полиция Мерсисайда, которая просматривала камеры видеонаблюдения и допрашивала свидетелей, установила, что в прошлом месяце подозреваемый в краже со взломом продал 40 iPad в магазин в Ливерпуле.

54-летний мужчина из Хейлвуда был арестован в четверг, 23 декабря. Он остается под стражей.

"Эти iPad были куплены в качестве подарков для больных детей и их семей в детской больнице Alder Hey. Благодаря упорному труду наших офицеров, в канун Рождества мы произвели арест", — рассказал инспектор полиции Мерсисайда Стивен О'Нил.

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