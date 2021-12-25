В Великобритании мужчина украл из детской больницы 100 iPad

iPad приобрели в качестве подарков для больных детей и их семей.
В Великобритании арестовали мужчину, подозреваемого в краже сотни планшетов iPad из детской больницы Alder Hey в Ливерпуле.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что устройства стоимостью 70 тысяч фунтов стерлингов (93,7 тыс. долларов) исчезли из уличного ящика 19 ноября.
Полиция Мерсисайда, которая просматривала камеры видеонаблюдения и допрашивала свидетелей, установила, что в прошлом месяце подозреваемый в краже со взломом продал 40 iPad в магазин в Ливерпуле.
54-летний мужчина из Хейлвуда был арестован в четверг, 23 декабря. Он остается под стражей.
"Эти iPad были куплены в качестве подарков для больных детей и их семей в детской больнице Alder Hey. Благодаря упорному труду наших офицеров, в канун Рождества мы произвели арест", — рассказал инспектор полиции Мерсисайда Стивен О'Нил.
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