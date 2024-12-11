В "Укрзализныце" задержали главаря "мафии" по прозвищу "Дед" — ВВС

Бывший чиновник "Укрзализныци" сообщил "ВВС Украина", что ранее передавал данные о коррупции руководителям компании, но реакции не последовало.

Во время спецоперации, проводимой в Киеве и Киевской области Нацполицией совместно с "Укрзализныцей", задержали одного из высокопоставленных работников этой государственной компании по прозвищу "Дед". Он якобы на протяжении многих лет занимался поборами с работников УЗ, в частности, получал взятки от проводников, начальников поездов и ремонтных бригад.

Об этом сообщает "BBC Украина" со ссылкой на собственные источники в "Укрзализныце".

"Эти поборы продолжались десятилетиями, еще со времен Советского Союза, когда проводник, чтобы выйти на рейс, должен был занести взятку. Каждый проводник платил инструктору, тот передавал эти деньги дальше. Об этом знали все. Но проблема в том, что никто не хотел свидетельствовать против этих людей", — сообщил анонимный источник.

По словам собеседника издания, больше всего платили за то, чтобы попасть на престижные международные маршруты. Чтобы отбить выплаченные взятки, проводники брали зайцев, то есть пассажиров без билетов, торговали алкоголем, перевозили посылки. На международных рейсах, рассказывают источники, часто занимались контрабандой.

"Даже при всех поборах, которые шли наверх, в среднем проводник "зарабатывал" дополнительно 2-3 свои зарплаты", — рассказал изданию бывший проводник.

Бывший чиновник "Укрзализныци" сообщил "ВВС Украина", что ранее передавал данные о коррупции руководителям компании, но реакции не последовало.

"Все делали большие глаза, будто впервые слышат об этом. Я уговаривал проводников, начальников поездов свидетельствовать об этом, но не хотел никто. То, что наконец-то на это решились и прикрыли эту схему "Деда", это большой успех", — говорит он. .

По информации источника, высокопоставленному чиновнику по прозвищу "Дед" уже исполнилось 78 лет, но он до сих пор руководил этой "мафией", держа под своим контролем поборы с проводников, контрабанду, перевозку безбилетных пассажиров и посылок, а также решал кадровые вопросы.

"ВВС Украина" обратилась в "Укрзализныцю" и в Нацполицию с просьбой прокомментировать информацию о задержании "Деда".

Напомним, в среду, 11 декабря, правоохранители проводили следственные действия, направленные против деятельности организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках.

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