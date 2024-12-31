В Винницкой области раздался взрыв: есть погибшие и раненый

Во вторник, 31 декабря, около 12:00, в поселке Крыжополь Тульчинского района произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

По предварительным данным, бывший работник одного из местных предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв, в результате которого оба мужчины погибли на месте.

В 13:30 сообщено еще об одной жертве — мужчина умер во время оказания медицинской помощи. Еще один потерпевший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты. Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре задержан подозреваемый в совершении теракта в центре города.

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