В Винницкой области раздался взрыв: есть погибшие и раненый

Погибли трое мужчин, известно об одном раненом.
Во вторник, 31 декабря, около 12:00, в поселке Крыжополь Тульчинского района произошел взрыв.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.
По предварительным данным, бывший работник одного из местных предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв, в результате которого оба мужчины погибли на месте.
В 13:30 сообщено еще об одной жертве — мужчина умер во время оказания медицинской помощи. Еще один потерпевший получил серьезные травмы и был госпитализирован.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного главка и местной полиции, взрывотехники и криминалисты. Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре задержан подозреваемый в совершении теракта в центре города.
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