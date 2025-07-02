В Винницкой области произошло массовое отравление шаурмой

Шаурмы. / © pixabay.com

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В Калиновке Винницкой области стало массовое отравление шаурмой. В больницу попали 25 человек, в том числе семеро детей. Работу заведения приостановили.

Об этом рассказал заместитель руководителя Госпродпотребслужбы в Винницкой области Андрей Салюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, специалистов не допустили к проверке общепита. Составлен протокол об административном правонарушении. Он предусматривает штраф в 56 тысяч гривен.

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Между тем, директор Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Игорь Матковский сообщил, что все образцы продуктов отобраны для проверки.

Известно, что сейчас идет расследование.

Как сообщалось, в Тернопольской области от отравления грибами погибли трое детей из многодетной семьи. Они умерли после употребления блинов с грибами, собранными в лесу. Кроме того, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Мать детей подозревается в преступной халатности.