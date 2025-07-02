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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Вінницькій області сталося масове отруєння шаурмою

Наразі триває розслідування у справі. Роботу закладу громадського харчування призупинили.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Шаурма.

Шаурма. / © pixabay.com

У Калинівці Вінницької області стало масове отруєння шаурмою. До лікарні потрапили 25 осіб, зокрема семеро дітей. Роботу закладу призупинили.

Про це розповів заступник керівника Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк в коментарі “Суспільному”.

За його словами, фахівців не допустили до перевірки закладу громадського харчування. Складено протокол про адміністративне правопорушення. Він передбачає штраф 56 тисяч гривень.

Тим часом директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський повідомив, що усі зразки продуктів відібрано для перевірки.

Відомо, що наразі триває розслідування.

Як повідомлялося, на Тернопільщині від отруєння грибами загинули троє дітей з багатодітної родини. Вони померли після споживання млинців із грибами, зібраними в лісі. Окрім того, п’ятеро перебувають у тяжкому стані. Мати дітей підозрюється у злочинній недбалості.

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