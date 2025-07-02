У Вінницькій області сталося масове отруєння шаурмою

Шаурма. / © pixabay.com

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У Калинівці Вінницької області стало масове отруєння шаурмою. До лікарні потрапили 25 осіб, зокрема семеро дітей. Роботу закладу призупинили.

Про це розповів заступник керівника Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк в коментарі “Суспільному”.

За його словами, фахівців не допустили до перевірки закладу громадського харчування. Складено протокол про адміністративне правопорушення. Він передбачає штраф 56 тисяч гривень.

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Тим часом директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський повідомив, що усі зразки продуктів відібрано для перевірки.

Відомо, що наразі триває розслідування.

Як повідомлялося, на Тернопільщині від отруєння грибами загинули троє дітей з багатодітної родини. Вони померли після споживання млинців із грибами, зібраними в лісі. Окрім того, п’ятеро перебувають у тяжкому стані. Мати дітей підозрюється у злочинній недбалості.