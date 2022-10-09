В Запорожье ночью раздались взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Запорожье был слышен звук взрывов.

Воздушная тревога в ночь на 9 октября охватила юг и восток Украины. Около двух ночи появились сообщения об обстреле Запорожья.

На данный момент есть информация о шести взрывах. Людям советуют оставаться в укрытиях и не пренебрегать личной безопасностью. Пока официальной информации об инциденте нет. Ждем официального сообщения от представителей власти.

Будьте осторожны и не фотографируйте места "прилетов".

Обстрелы Запорожья

На днях усилились вражеские атаки на Запорожье. Чаще Россия атакует город дронами-камикадзе и ракетами. враг даже нанес удар по центру города. Огневой атаки подверглись жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.