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В Запорожье ночью раздались взрывы: оставайтесь в укрытиях

Дата публикации
Просмотры
1946
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье ночью раздались взрывы: оставайтесь в укрытиях

Фото: pixabay.com

В Запорожье был слышен звук взрывов.

Воздушная тревога в ночь на 9 октября охватила юг и восток Украины. Около двух ночи появились сообщения об обстреле Запорожья.

На данный момент есть информация о шести взрывах. Людям советуют оставаться в укрытиях и не пренебрегать личной безопасностью. Пока официальной информации об инциденте нет. Ждем официального сообщения от представителей власти.

Будьте осторожны и не фотографируйте места "прилетов".

Обстрелы Запорожья

На днях усилились вражеские атаки на Запорожье. Чаще Россия атакует город дронами-камикадзе и ракетами. враг даже нанес удар по центру города. Огневой атаки подверглись жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

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Дата публикации
Просмотры
1946
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