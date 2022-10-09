В Запорожье ночью раздались взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Запорожье был слышен звук взрывов.
Воздушная тревога в ночь на 9 октября охватила юг и восток Украины. Около двух ночи появились сообщения об обстреле Запорожья.
На данный момент есть информация о шести взрывах. Людям советуют оставаться в укрытиях и не пренебрегать личной безопасностью. Пока официальной информации об инциденте нет. Ждем официального сообщения от представителей власти.
Будьте осторожны и не фотографируйте места "прилетов".
Обстрелы Запорожья
На днях усилились вражеские атаки на Запорожье. Чаще Россия атакует город дронами-камикадзе и ракетами. враг даже нанес удар по центру города. Огневой атаки подверглись жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.
Читайте также:
- В Запорожье в результате обстрела возросло количество жертв: под завалами нашли 19 погибших
- Массированная ракетная атака России по Запорожью: из-под завалов разрушенных домов достали еще два тела
- Россия снова атаковала ракетами Запорожья и окрестности города: первые детали от ОВА