Россияне с самого утра ударили по Запорожью

В регионе была объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 25 марта, в Запорожской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал он.

Впоследствии он уточнил, что россияне нанесли удар по городу.

"Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются экстренными службами", - добавил он.

Напомним, 21 марта российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.

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