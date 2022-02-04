Тарифы на коммуналку 2022 года: на сколько взлетят цены? / pixabay.com

В Житомире мужчина нашел в снегу сверток с деньгами (видео)

В Житомире мужчина нашел в снегу сверток с деньгами (видео)

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о сумме около 30 тысяч гривен.

В Житомире возле одного из ресторанов вечером 2 февраля мужчина нашел сверток с деньгами и вызвал полицию.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.

Прибывшие по вызову полицейские зафиксировали все обстоятельства и изъяли деньги.

По словам Ващенко, владелец денег пока не дал о себе знать.

Напомним:

В Бердянске Запорожской области бездомная женщина, копаясь на помойке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, но получила вознаграждение — 100 грн.

Во Львовской области школьница нашла сумку со 150 тысячами гривен и вернула ее владельцу.

Читайте также: