В Житомире мужчина нашел в снегу сверток с деньгами (видео)

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о сумме около 30 тысяч гривен.
В Житомире возле одного из ресторанов вечером 2 февраля мужчина нашел сверток с деньгами и вызвал полицию.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.
Прибывшие по вызову полицейские зафиксировали все обстоятельства и изъяли деньги.
По словам Ващенко, владелец денег пока не дал о себе знать.
Напомним:
В Бердянске Запорожской области бездомная женщина, копаясь на помойке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, но получила вознаграждение — 100 грн.
Во Львовской области школьница нашла сумку со 150 тысячами гривен и вернула ее владельцу.
Читайте также:
- В Сумах мужчины избили и отобрали у предпринимателя 400 тысяч гривен, а свой побег прикрывали стрельбой
- За пожертвования купил авто: блогер "кинул" своих подписчиков на 500 тыс. долларов и заявил, что ничего не будет возвращать
- Пятеро на одного: в Одессе неизвестные избили мужчину и похитили из автомобиля крупную сумму денег