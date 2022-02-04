Тарифи на комуналку 2022: на скільки злетять ціни? / pixabay.com

У Житомирі чоловік знайшов у снігу пакунок із грошима (відео)

У Житомирі чоловік знайшов у снігу пакунок із грошима (відео)

За інформацією джерел у правоохоронних органах, йдеться про суму близько 30 тисяч грн.

У Житомирі біля одного з ресторанів ввечері 2 лютого чоловік знайшов пакунок із грошима та викликав поліцію.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівницю пресслужби ГУ Нацполіції у Житомирській області Аллу Ващенко.

Поліцейські, які прибули на виклик, зафіксували всі обставини і вилучили гроші.

За словами Ващенка, власник грошей поки що не дав про себе знати.

Нагадаємо:

У Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала винагороду - 100 грн.

На Львівщині школярка знайшла сумку зі 150 тисячами гривень і повернула її власнику.

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