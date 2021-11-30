Великобритания меняет правила въезда для украинцев: самоизоляция обязательна

Такие изменения связаны с стремительным распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Великобритания меняет правила въезда для украинцев из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Они начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 30 ноября.

Об этом сообщило Посольство Украины в Британии.

Отныне все туристы из Украины, направляющиеся в Великобританию, должны сделать по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней и находиться на самоизоляции до получения негативного результата.

В посольстве напоминают, что пользоваться масками в магазинах и общественном транспорте обязательно.

Кроме того, все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Через три недели эти меры должны пересматриваться.

Всю актуальную информацию о въезде или транзите через Великобританию и другие страны мира можно найти по ссылке.

Напомним, миром распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". В частности, о шести случаях заражения 29 ноября сообщили в Шотландии. При этом отмечают, что не все люди уезжали за пределы своего населенного пункта.

Как в Европе реагируют на новость о распространении нового штамма коронавируса

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