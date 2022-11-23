Вместо снега — дождь: синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни

Украинцев ждет ухудшение погоды. В последующие два дня будут дождь, мокрый снег и усиление ветра. Осадки прогнозируют и в выходные.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает " Метеопрог ".

В четверг, 24 ноября, сохранится влияние антициклона. Ночью и утром местами возможен туман. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3+2 градуса, а днем — от нуля до 5 градусов тепла. На крайнем юге и в Закарпатье воздух прогреется до +11 градусов.

В пятницу, 25 ноября, в центре, на юге и западе, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный. В западных регионах скорость будет достигать 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2+3 гардуса, а в северных и западных областях — до 9 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +5-10 градусов, а на западе – до +4.

В выходные, 26 и 27 ноября, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, а днем от 4 до 9 градусов.

Напомним, народный синоптик прогнозирует потепление в Украине. Среда, 23 ноября, осадки прекратятся, а температура станет преимущественно комфортной. По его прогнозу, в большинстве областей погода на следующей неделе будет облачной с прояснениями.

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